"Od pana nie będę odbierał lekcji moralności". Ostra dyskusja w TVN24

– Będziecie bili kobiety – stwierdził wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, zwracając się do wiceszefa MSZ Pawła Jabłońskiego.

– Panie marszałku, z całym szacunkiem, od pana, człowieka, który w 1983 roku zapisał się do partii komunistycznej, która dopiero co zamordowała ponad 100 osób podczas stanu wojennego, kilkadziesiąt tysięcy zamknęła w więzieniach i internowała, to od pana lekcji moralności nie będę odbierał – odpowiedziła wiceminister spraw zagranicznych.

W czwartek przywódcy państw unijnych doszli do porozumienia w kwestii Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027 (czyli de facto budżetu UE) i Funduszu Odbudowy o łącznej wartości ok. 1,8 biliona euro.

Każdy kraj członkowski będzie musiał przygotować Krajowy Plan Odbudowy. To on będzie podstawą sięgnięcia po środki z Funduszu Odbudowy. Wsparcie z tego Funduszu państwa otrzymają w momencie, kiedy wskażą konkretne inwestycje, dzięki którym będą mogły powrócić na ścieżkę rozwoju, lub też zreformować się w dziewięciu obszarach takich jak m.in. zdrowie, transformacja energetyczna, innowacyjność czy edukacja.