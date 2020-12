"Powiem zupełnie szczerze...". Kaczyński o wynikach unijnych negocjacji

W ubiegłym tygodniu unijni liderzy osiągnęli porozumienie w sprawie nowego budżetu UE na lata 2021–2027 i funduszu odbudowy. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił wówczas, że porozumienie, które wynegocjowaliśmy, to podwójne zwycięstwo.

"Po pierwsze, budżet UE może wejść w życie i Polska otrzyma z niego 770 mld zł. Po drugie – te pieniądze są bezpieczne, bo mechanizm warunkowości został ograniczony bardzo precyzyjnymi kryteriami. Dzisiejsze konkluzje, blokują możliwość zmiany tych zasad w przyszłości wbrew Polsce" – napisał w czwartek szef rządu.

Nie wszyscy jednak ustalenia te postrzegają jako sukces naszego kraju. Koalicjant Prawa i Sprawiedliwości - Solidarna Polska - wydał oświadczenie, w którym określił zawarty kompromis jako błąd.

Do negocjacji i osiągniętego konsensusu odniósł się w rozmowie z "Gazetą Polską" wicepremier Jarosław Kaczyński. – Jaka Unia jest, każdy widzi, ale nasza formacja jako jedyna jest w stanie w tych skrajnie trudnych i nieuczciwych warunkach bronić interesu Polski. Co by było, gdyby na naszym miejscu był rząd Koalicji Obywatelskiej? Zgodziliby się na wszystko – stwierdził prezes Prawa i Sprawiedliwości. – Powiem zupełnie szczerze, że udało się zdobyć wszystko, co tylko było teraz do zdobycia możliwe, by z jednej strony zabezpieczyć pozycję naszego kraju wewnątrz wspólnoty, a z drugiej wzmocnić polski budżet, polską gospodarkę potężnym zastrzykiem pieniędzy – podkreślił.

Jarosław Kaczyński wskazał, że wynegocjowanie porozumienie stanowi swego rodzaju szablę, której będzie można użyć w przypadku ataku na nas. Jak przekonywał, gdyby nie udało się doprowadzić do tak precyzyjnego opisania ustaleń, wówczas Polska byłaby na nieprównywalnie mniej skutecznej pozycji.

– Opiszę tę sytuację obrazowo: udało się uzyskać narzędzia, które sprawią, że teraz obrona naszej suwerenności, a jest to nieustające zadanie, będzie nieporównywalnie skuteczniejsza, niż byłaby bez tego porozumienia. A dodatkowo proszę pamiętać, iż utrzymaliśmy fundusze, które w tej perspektywie budżetowej są dla naszego kraju niezwykle korzystne – wskazał wicepremier.

Fragmenty wywiadu z Jarosławem Kaczyńskim, który opublikowała dziś "Gazeta Polska Codziennie" ukaże się w środowym numerze "Gazety Polskiej".

