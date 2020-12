Poseł PiS: Wolałbym, aby nasz koalicjant był bardziej lojalny

Solidarna Polska zdecydowała się pozostać w Zjednoczonej Prawicy. Dwa dni temu Ziobro przekazał mediom, że za pozostaniem w ZP było 12 członków zarządu, "przeciw" głosowało 8. Głosowanie było tajne. Szef Solidarnej Polski zaznacza, że partia niezmiennie pozostaje krytyczna wobec ustaleń szczytu Rady Europejskiej. Zadeklarował, że w parlamencie członkowie SP będą przeciwni przyjęciu konkluzji szczytu ws. budżetu i tzw. funduszu odbudowy

O zamieszanie w obozie władzy był pytany dzisiaj Zbigniew Girzyński. –Spory były, są i niestety będą, bo one nie wynikają tak naprawdę z istoty tego sporu brukselskiego. On jest tylko narzędziem, którego część polityków obozu Zjednoczonej Prawicy, a przede wszystkim środowisko Zbigniewa Ziobry, używa instrumentalnie, aby pozbyć się Mateusza Morawieckiego, sądząc że on jest przeszkodą do tego, aby to kiedyś Zbigniew Ziobro stanął na czele tak lub inaczej wyglądającej centro prawicy w Polsce– mówił w „Rozmowie Piaseckiego” TVN24.

Poseł dodaje, że jego zdaniem nie chodzi o jakieś prywatne animozje, tylko Zbigniew Ziobro myśli o swoim interesie politycznym i planuje zostać następcą Jarosława Kaczyńskiego.

– Uważa że aby tak się mogło stać, musi usunąć przeszkodę, która w jego opinii jest na drodze, a tą przeszkodą jest premier Morawiecki. Dlatego ponieważ dosyć sprawnie kieruje polskimi sprawami, odnosi cały szereg sukcesów, ten ostatni o którym rozmawialiśmy to sukces w Brukseli i dlatego uważa, że powinno się go pozbyć, aby kiedyś ta droga do steru władzy na polskiej prawicy, jeżeli Jarosław Kaczyński jej już sprawować nie będzie, stała przed nim otworem. To błąd Zbigniewa Ziobry, niepotrzebne działanie. Chciałbym aby się z tego wycofał, ale patrząc na to, jak postępuje on i jego współpracownicy, szanse chyba na to są nieduże – dodał poseł.

Polityk ponadto stwierdził, że Nie wyobrażam sobie, aby nasi współpracownicy, koalicjanci głosowali w Sejmie przeciwko jakimkolwiek wynegocjowanym przez polski rząd traktatom międzynarodowym

Czytaj także:

Prof. Grabowska: Jęk zawodu ze strony Sorosa, świadczy o sukcesie Polski i WęgierCzytaj także:

Horała: Koledzy z Solidarnej Polski trochę się zagalopowali