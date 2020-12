Kiedy dzieci wrócą do szkoły? Podano wstępny termin

Murdzek uczestniczył w poniedziałek w Wałbrzychu w konsultacjach z dyrektorami szkół podstawowych i ponadpodstawowych w sprawie powrotu szkół do nauczania stacjonarnego. Konsultacje odbyły się w II Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu.

Wiceszef resortu nauki podkreślił, że podczas konsultacji dyskutowano m.in. o wyzwaniach związanych ze zdalnym nauczaniem. Mówił, że obok kwestii praktycznych dyskusja dotyczyła też zagrożeń związanych z ograniczeniem kontaktów społecznych wśród uczniów.

– Były też uwagi dotyczące ferii. Okazuję się, że z uwagi na bezpieczeństwo zdrowotne nie ma dużego oporu wobec organizacji ferii w tym samym czasie dla wszystkich uczniów – mówił Murdzek.

18 stycznia koniec nauki zdalnej?

Pytany o termin powrotu uczniów do szkół podkreślił, że dla najmłodszych klas aktualna wydaje się data 18 stycznia. Mówił, że w pierwszej kolejności do szkół powinny wrócić klasy I-IV.

– Jest zgoda, by w drugiej kolejności powrócili do szkół maturzyści i ósme klasy. Dyrektorzy i nauczyciele oczekują też w miarę szybkiej informacji co do szczegółów organizacji nauki, na przykład, czy w tym roku odbędzie się ustna matura – mówił Murdzek.

Dodał, że powrót do nauki stacjonarnej musi się odbyć w sposób mądry i bezpieczny. – Musimy się tego powrotu uczyć, stad wersja sukcesywnego wracania kolejnych klas i dokładanie do tego modelu hybrydowego – powiedział minister.

