"To teraz nasz priorytet". Morawiecki o planach rządu

Premier uczestniczył w poniedziałek na spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą, ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim, pełnomocnikiem rządu ds. szczepień i szefem kancelarii premiera Michałem Dworczykiem oraz szefem BBN Pawłem Solochem, które dotyczyło programu szczepień.

Jak podkreślił premier we wpisie na Facebooku, "narodowy program szczepień przeciw COVID-19 to teraz nasz priorytet, ale polski rząd stosuje również inne środki, by Polacy jak najmniej odczuli epidemię". "Nikogo nie zostawimy bez pomocy!" – napisał.

"Robimy wszystko, by Polacy jak najmniej odczuli epidemię, a tym, których wirus zmusił do wyrzeczeń, pomagamy wszelkimi środkami, jakimi dysponuje nasze państwo. Nikogo nie zostawimy bez pomocy" –zapewnił szef rządu cytowany na grafice dołączonej do wpisu w mediach społecznościowych.

Według przedstawionych założeń celem Narodowego Programu Szczepień jest doprowadzenie w 2021 r. do odporności populacyjnej. Szczepionki mają być darmowe, dobrowolne i dwudawkowe. W pierwszej kolejności szczepienia prowadzone mają być wśród pracowników służb medycznych, mieszkańców domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, żołnierzy oraz osób starszych, powyżej 65. roku życia.