Nielegalni imigranci ukryli się w transporcie świątecznych choinek

O wykryciu trzech cudzoziemców w transporcie choinek powiadomili Straż Graniczną policjanci z Brzegu (woj. opolskie). Okazało się, że zatrzymani są obywatelami Afganistanu. Żaden z nich nie posiadał dokumentów uprawniających ich do legalnego pobytu na terytorium Polski.

Wobec imigrantów wszczęto postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji zobowiązującej ich do powrotu do ojczyzny. Zostały im też postawione zarzuty przekroczenia granicy RP przy użyciu podstępu.

Cudzoziemcy przyznali się do popełnienia zarzucanego im czynu i poddali się karze sześciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata – informuje w komunikacie śląski oddział SG.

Na podstawie decyzji sądu do czasu wydalenia z terytorium Polski obcokrajowcy zostali umieszczeni w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

