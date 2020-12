Jest szansa na pierwsze szczepionki jeszcze w tym roku? Minister zdrowia potwierdza

We wtorek podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski apelował o zachęcanie do szczepień. – Bądźmy wszyscy ambasadorami szczepień. Ale oczywiście bądźmy tymi ambasadorami w oparciu o rzetelną wiedzę, dowody naukowe i obiektywne badania – podkreślił polityk.

Minister poinformował też, że rzetelne informacje na temat szczepień są dostępne na rządowych serwisach internetowych. Informacje o szczepieniach będą także przekazywane za pośrednictwem infolinii, która - jak powiedział szef MZ – zostanie uruchomiona w środę. Infolinia będzie działała pod numerem 989.

– Ta infolinia będzie funkcjonowała w dwóch etapach. Pierwszy, który zostanie uruchomiony jutro, to jest właśnie ogólna informacja. A w połowie stycznia, kiedy już będziemy gotowi do zapraszania do konkretnych placówek na konkretne terminy osoby, które będą w pierwszej kolejności podlegały szczepieniu, po 15 stycznia będzie można się umawiać już na konkretne terminy –powiedział minister.

Szczepienia jeszcze w tym roku?

Podczas konferencji Niedzielski tłumaczył także, że istnieje szansa, że szczepienia zaczną się jeszce w tym roku.

– Dzięki interwencji pana premiera na Radzie Europejskiej posiedzenie komisji (Europejskiej Agencji Leków - PAP), która dopuszcza szczepionkę na rynek europejski odbędzie się wcześniej. Co to oznacza? Oznacza to, że być może nawet w tym roku będziemy mieli szansę taką, że pojawią się pierwsze dawki szczepionki na polskim rynku, oczywiście, o ile producent będzie w stanie efektywnie zarządzić łańcuchem logistycznym i dostarczyć je na rynek polski – tłumaczył minister na konferencji prasowej z udziałem premiera.Niedzielski powiedział też, że to przyspieszenie w dostarczaniu szczepionki na polski rynek jest wyzwaniem, ale "jesteśmy gotowi".

Według wcześniejszych zapowiedzi posiedzenie Europejskiej Agencji Leków miało odbyć się 29 grudnia.

