Bosak wraca do sprawy nagrania z jego osobliwym zachowaniem. Zamieścił kolejne wideo

W piątek Konfederacja zorganizowała konferencję prasową w sprawie Narodowego Programu Szczepień. W Sejmie przemawiał m.in. Krzysztof Bosak. Jego wystąpienie trafiło do internetu i wywołało falę komentarzy. Powód? Zachowanie polityka, który według internautów, był nienaturalnie pobudzony.

Bosak powiedział w rozmowie z Interią, że "insynuacje internautów są na tyle niepoważne, że nie będę ich komentował". – Jeżeli ktoś obserwował moje konferencje prasowe przez całą kampanię prezydencką, będzie wiedział, że często kiedy mam przed sobą wiele kamer, mówię tak, żeby spoglądać do wszystkich – dodał.

Tymczasem polityk Konfederacji postanowił wrócić do tematu osobliwego nagrania. We wtorek zamieścił na swoim Twitterze wpis, do którego dołączył wideo z kolejnej konferencji. Odbyła się ona tego samego dnia, co słynna już konferencja na temat Narodowego Programu Szczepień.

"Dla koneserów mojej mimiki mam dobrą wiadomość! Tego dnia (piątek) mieliśmy aż *dwie* konferencje prasowe. Ta co się tak rozeszła była druga. Ta pierwsza zaczynała się od mojego 8-minutowego wystąpienia. Dla zainteresowanych link do całego nagrania" – napisał poseł.

Bosak nie ukrywał, że rozgłos jaki został nadany słynnemu wideo, pomógł w dotarciu z przekazem Konfederacji do szerokiego grona odbiorców.

– Z reguły mało kto komentuje nasze konferencje, a tym razem widać duży odzew. Dzięki temu nagraniu dziesiątki osób dołączają do udziału w dyskusji i obserwują nasze profile – powiedział Bosak.

