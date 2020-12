"Gdy śliczna Panna aborcję robiła...". Strajk Kobiet przekroczył kolejną granicę

Z okazji zbliżających się śiąt Bożego Narodzenia feministki z Poznania postanowiły zrobić prezent swoim zwolenniczkom i nagrać kolędy. Nie byłoby w tym nic bulwersujacego, gdyby nie fakt, że nie są to kolędy w tradycyjnych formach, a przeróbki.

I tak, na melodię "Pójdźmy wszyscy do stajenki" działaczki Strajku Kobiet zaśpiewały "Poddaj się nieludzki rządzie, poddaj się bezprawny sądzie, do dymisji się podajcie i daleko spier***ajcie!". W innej "kolędzie" słyszymy: "Gdy śliczna Panna aborcję robiła, z wielkim przestrachem leki zamówiła". Albo: "Wybiegamy na ulice wku**ione" i "Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: wstańcie kobiety, piekło nadchodzi"

Feministki przekonują w swoim wpisie, że w ich inicjatywie nie ma taniej sensacji i nikogo nie obrażają. "Nie śpiewamy o samej religii i z szacunkiem odnosimy się do tych osób, które za półtora tygodnia planują świętować. Wierzymy jednak, że my też mamy prawo do tych melodii" – czytamy.

