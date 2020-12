Winnicki do Biedronia i Scheuring-Wielgus: Oferuję wszelką pomoc w tym dziele!

W ubiegłym tygodniu Joanna Scheuring-Wielgus wraz z Robertem Biedroniem otworzyli stronę, na której można pochwalić się dokonaniem apostazji. Dziś w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym politycy zachęcają do wzięcia udziału w ich akcji.

"Odeszłaś, odszedłeś z #Kościół? Liczymy się na Licznikapostazji.pl. Zgłoszeń mnóstwo, dziękujemy, nie nadążamy dopisywać do listy, na której nie brakuje m.in. @agatadiduszko i @RobertBiedron ‼ Wraz z @JoankaSW namawiają do dołączenia do #ApostazjaChallenge" – napisano na Twitterze. Naganie zostało opublikowane na twitterowym profilu Wiosny.

Do inicjatywy tej odniósł się poseł Konfederacji, prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki. "Osoby pokroju Biedronia czy Scheuring-Wielgus chcą odchodzić z Kościoła? Naprawdę?" – zaczął swój wpis polityk i dodał: "Świetnie, oferuję Państwu wszelką pomoc w tym dziele!".

Winnicki podkreślił, że mamy w katolicyzmie dużo do posprzątania wewnątrz naszego domu i dobrze byłoby to robić bez największych bałaganiarzy na pokładzie.

