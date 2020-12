Kiedy zniknie obowiązek noszenia maseczek na zewnątrz? Minister podał liczbę

Szef resortu zdrowia był gościem wieczornego programu na antenie Polsat News. W rozmowie padło pytanie o to, kiedy zostanie zniesiony obowiązek zasłaniania ust i nosa.

– Wydaje mi się, że w przestrzeni zamkniętej, będziemy nosili maski jeszcze dłuższy czas. Natomiast w kwestii noszenia tego na powietrzu, to myślę, że jak osiągniemy wskaźniki zakażalności, mówiące o tym, że ta sytuacja jest lepsza np. poniżej 5-6 tys. zachorowań dziennie, to wtedy rzeczywiście przestaniemy na zewnątrz te maseczki nosić – powiedział Adam Niedzielski. Jak dodał, dużo nam jeszcze do tego brakuje.

Przypomnijmy, że w myśl rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii do 27 grudnia 2020 r. nałożony został obowiązek zakrywania ust i nosa - przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego w środkach publicznego transportu zbiorowego; miejscach ogólnodostępnych, w tym: na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych; na terenie nieruchomości wspólnych; obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach).

