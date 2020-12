Nowa rola byłego ministra rolnictwa

W czasie inauguracyjnego posiedzenia Rady Andrzej Duda podkreślał, że kwestie wsi i rolnictwa są nie tylko jednym z najważniejszych tematów państwowych, ale także zajmują bardzo ważne miejsce w jego prezydenturze.

– Traktuję też tę misję prezydencką w tym zakresie jako kontynuację dzieła i myśli, którą zostawił pan prezydent prof. Lech Kaczyński. Dla mnie rozwój obszarów wiejskich, dbałość o tę część Polski to jest bardzo ważny element realizacji praw konstytucyjnych, przede wszystkim zmierzających do realizacji praw konstytucyjnych każdego obywatela – równy rozwój kraju, zapewnienie wszędzie możliwość dostępu do dobrej edukacji, do możliwości dostępu do godnych warunków życia, nowoczesnych dóbr, które dzisiaj są elementem pewnej normalności – mówił dalej prezydent.

Andrzej Duda wskazywał też, że rolnictwo stanowi potężny i niezwykle ważny, prężnie rozwijający się dział naszej gospodarki.– To jest ogromna część polskiego eksportu, to jest bezpieczeństwo żywnościowe, to jest nasz potencjał rozwijany na świecie, coraz mocniejsza marka i także nasza siła – tłumaczył.

W skład Rady zostali powołani: Jan Krzysztof Ardanowski – przewodniczący Rady, Lucjan Cichosz, Czesław Cieślak, Barbara Fedyszak-Radziejowska, Bogdan Fleming, Kamila Grzywaczewska, Teresa Hałas, Lech Kuropatwiński, Artur Maciej Paradowski, Rafał Pelc, Walenty Poczta, Marian Grzegorz Podstawka, Marian Sikora, Błażej Spychalski, Monika Stanny, Barbara Szczepanik, Wiktor Szmulewicz, Antoni Szumny, Jerzy Zająkała i Michał Zasada.

