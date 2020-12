Pierwsze szczepienia jeszcze w tym roku? Dworczyk: Kolejna dobra informacja

Michał Dworczyk poinformował w środę, że ponad 80 proc. gmin ma zarejestrowane punkty medyczne, które będą realizowały szczepienia przeciw COVID-19. Jak podkreślił szef KPRM, te 80 proc. gmin obejmuje swoim zasięgiem ponad 92 proc. populacji Polski.

– W piątek rano uruchomimy drugi etap naboru podmiotów leczniczych do narodowego programu szczepień do organizacji punktów, w których będą się odbywały szczepienia przeciw COVID-19 tak, ażeby do końca 2020 roku zabezpieczyć punkty szczepień dla każdej gminy – mówił Dworczyk. – To niezwykle ważne w naszym planie, żeby każdy obywatel mial dostęp do punktu szczepień. W tej chwili trwa nabór dla kadry podmiotów leczniczych i aptek - nabór na szczepienia. Można się zgłaszać do 509 szpitali węzłowych – dodawał.

– Kolejna dobra informacja związana z deklaracjami producenta szczepionki, która jako pierwsza trafi do Polski - jeśli producent dotrzyma deklaracji, szczepienia dla grupy 0 będą mogły się zacząć jeszcze w tym roku – poinformował minister.

W czasie konferencji prasowej szef KPRM zwrócił się też z ważnym apelem ws. szczepień. – Chciałbym zaapelować do mediów, dziennikarzy, polityków o to, żeby w sposób przemyślany wypowiadać się na temat szczepień. Pojawia się szereg fake newsów. Namawiam wszystkich, żeby czerpać wiedzę ze sprawdzonego źródła, czyli ze stron rządowych – oświadczył.

