"Uważam ojca Rydzyka za idiotę". Skandaliczne słowa Lubnauer

Była szefowa Nowoczesnej w porannym programie Onetu odniosła się do uroczystości zorganizowanej z okazji 29. urodzin Radia Maryja. Opozycja zarzucała rozgłośni, że w czasie uroczystej Mszy świętej nie dochowano zasad sanitarnych. Kontrowersje wywołała również wypowiedź ojca Tadeusza Rydzyka na temat biskupa Edwarda Janiaka. Duchownego oskarżonego o tuszowanie pedofilii dyrektor Radia Maryja określił mianem "współczesnego męczennika mediów".

– Uważam o. Rydzyka za idiotę, od którego powinniśmy się wszyscy trzymać z daleka i nie powinien dostawać kasy państwowej – powiedziała Katarzyna Lubnauer. Posłanka KO przekonywała, że duchownemu należy jak najszybciej "przykręcić kurek z kasą".

– Przypomnę, że on dostał w sumie ponad 200 mln zł na swoje różne działalności, w tym ponad 13 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości, który powinien iść do ofiar różnych przestępstw. Najbardziej oburzające było to, że w czasie tych urodzin siedział prokurator generalny, rzecznik praw dziecka i bez żenady klaskali w momencie, w którym o. Rydzyk mówił o pedofilii – dodawała.

Urodziny Radia Maryja odbyły się 5 grudnia. Toruńska rozgłośnia świętowała 29. rocznicę powstania. Wśród zaproszonych gości znaleźli się politycy partii rządzącej m.in. Zbigniew Ziobro i Mariusz Błaszczak.

Czytaj także:

"Na tego sku***syna śliny szkoda, ale...". Szokujący wpis Wałęsy nt. ojca RydzykaCzytaj także:

Beata Kempa napisała smsa do ojca Rydzyka. Duchowny przeczytał go na głos