"Proszę nie wprowadzać w błąd mieszkańców". Dworczyk odpowiada Trzaskowskiemu

– Program szczepień przeciw #koronawirus musi być solidnie przygotowany. Strategia przedstawiona przez rząd wymaga wielu poprawek. Jako samorządy przekazaliśmy rządowi nasze uwagi. Jesteśmy przekonani, że ich uwzględnienie zwiększy bezpieczeństwo i skuteczność programu – mówił wczoraj prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski podkreślał, że jeżeli mamy mieć szansę na powrót do względnej normalności w dającym się przewidzieć czasie, to program szczepień musi być realizowany bezpiecznie, ale też sprawnie. – Przy obecnych założeniach programu szczepienie samych grup objętych priorytetem w Warszawie zajęłoby ok. 1,5 roku – dodawał.

Prezydentowi stolicy odpowiedział w mediach społecznościowych szef KPRM i pełnomocnik rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 Michał Dworczyk. Zwracając się do Trzaskowskiego minister podkreślił, że nie jest to czas na polityczne przepychanki. "Mamy wspólny cel - organizację szczepień. Na dzisiaj uzyskaliśmy gotowość do szczepienia w Warszawie ponad 200 tysięcy osób miesięcznie w 238 punktach medycznych" – napisał.

Dworczyk zaapelował, aby prezydent nie wprowadzał w błąd mieszkańców.

