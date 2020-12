Polityk Konfederacji o "bandyckim rządzie"

"Wydaje się, że jedynym powodem, dla którego ktokolwiek wciąż popiera ten bandycki rząd, jest powszechne przekonanie, że Lewica i Platforma robiłyby to samo" – napisał na Twitterze Sławormi Mentezn. Jak dodał, co najwyżej kwarantanna byłaby "europejska", a nie "narodowa".

Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił w czwartek, że od 28 grudnia do 17 stycznia wprowadzana zostanie narodowa kwarantanna. Oznacza to, że w tym okresie zamknięte będą stoki narciarskie oraz hotele – także w kontekście podróży służbowych. Ponadto, z 31 grudnia 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. w godzinach od 19:00 do 6:00 w całym kraju będzie obowiązywał zakaz przemieszczania się. Wyjątkiem będą m.in. niezbędne czynności służbowe oraz inne wskazane w rozporządzeniu.

