"To wyjątkowy przywilej, który dany jest tylko nielicznym". Prezydent o śp. Piotrze Machalicy

Piotr Machalica zmarł w nocy z niedzieli na poniedziałek w wieku 65 lat. Wcześniej Krystyna Janda podała informację, że w cieżkim stanie trafił do szpitala, gdzie został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej.

Dziś w Kościele Środowisk Twórczych na stołecznym pl. Teatralnym odbyła się pożegnalna Msza aktora. Po niej urna z jego prochami została przewieziona do Częstochowy, gdzie aktor zostanie pochowany w rodzinnym grobie.

W tym dniu do wdowy po śp. Piotrze Machalicy zwrócił się w liście Andrzej Duda. "Proszę przyjąć z głębi serca płynące wyrazy współczucia w związku z odejściem Pani Męża, Piotra Machalicy. Wiadomość o Jego nagłej śmierci przyjąłem z wielkim żalem. Przytłoczyła ona zarówno tych, którzy znali Go osobiście, jaki i rzeszę widzów i słuchaczy, którzy wysoko cenili Jego talent. Do ostatnich dni był oddany swojej pracy, a zarazem wielkiej pasji. Trudno pogodzić się z tą wielką stratą, jaką poniosła nasza kultura narodowa, polski teatr i film" – napisał do Aleksandy Sosnowskiej.

W dalszej części listu prezydent podkreślił, że w jego pamięci pozostanie na zawsze charakterystyczny, głęboki głos aktora i jego charyzmatyczna osobowość artystyczna – "nacechowana wrażliwością, ale też dystansem do siebie i świata, ciepłym, nieco ironicznym humorem oraz niezwykłym skupieniem na wewnętrznej prawdzie postaci, które tworzył".

"W kronikach warszawskiego Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera oraz wielu innych polskich scen, we wspomnieniach współpracowników, widzów oraz w tekstach recenzji pozostaną dziesiątki Jego ról teatralnych. Kolejne pokolenia miłośników sztuki aktorskiej będą mogły podziwiać kreacje Piotra Machalicy w zapisanych spektaklach Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia oraz w blisko stu filmach i serialach fabularnych (...). Głos Pana Piotra przetrwa na płytach z Jego mistrzowskimi interpretacjami utworów Wojciecha Młynarskiego, Jonasza Kofty, Jana Wołka, Bułata Okudżawy i Georgesa Brassensa. Owo trwanie we własnych dziełach to wyjątkowy przywilej, który dany jest tylko nielicznym, wybitnym twórcom sztuki" – zakończył prezydent.

Piotr Machalica był aktorem teatralnym i filmowym, wykonawcą piosenki aktorskiej. Na ekranie zadebiutował w 1979 roku. W latach 2006-2018 był dyrektorem artystycznym Teatru im. Mickiewicza w Częstochowie. Szerszej publiczności był znany m.in. z ról w filmach: "Dekalog IX" Krzysztofa Kieślowskiego, "Dzień świra" Marka Koterskiego i "Jaga" Tomasza Bagińskiego. Występował m.in. na deskach Teatru Powszechnego w Warszawie, Teatru Polonia i Och-Teatru.

Za swoją pracę został uhonorowany Odznaką "Zasłużony Działacz Kultury" oraz Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

