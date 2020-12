Libicki: Będę namawiał PSL do poparcia rządu w tej sprawie

Damian Cygan: Czy wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk jako rzecznik praw obywatelskich to jest kandydat do zaakceptowania przez PSL?

Jan Filip Libicki: Osobiście nie będę głosował za panem ministrem Wawrzykiem. Jest to moje przekonanie, a także sugestia kierownictwa PSL. Po pierwsze, nie znam ministra Wawrzyka z działań na rzecz praw człowieka i nie słyszałem, żeby się tym zajmował. Po drugie, wydaje mi się, że kandydat na rzecznika praw obywatelskich nie powinien być identyfikowany polityczne, a pan minister Wawrzyk jest posłem Prawa i Sprawiedliwości.

Czy w Senacie często zdarza się reasumpcja głosowania? Pytam o to z powodu burzy, jaka wybuchła po zarządzeniu przez marszałek Elżbietę Witek powtórki głosowania w Sejmie, które nie poszło po myśli PiS.

W tym roku kadencji przypominam sobie chyba jedną reasumpcję głosowania w Senacie, ale to była sytuacja, która nie budziła żadnych wątpliwości. Słyszałem o powtórzonym głosowaniu w Sejmie i nie zdziwiłoby mnie specjalnie, gdyby PiS nagięło regulamin. Pamiętam, jak sejmowe mikrofony zarejestrowały kiedyś głos mówiący: "Musimy anulować, bo przegramy". Sądzę, że to ostatnie głosowanie właśnie według tej zasady się odbyło.

Czy w kuluarach krąży plotka, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji ma zostać opublikowany w okresie świątecznym?

Znam wypowiedź prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, który krytycznie odniósł się do ewentualnej publikacji tego wyroku w okresie świąt. Jednocześnie jestem zdziwiony, bo jeśli pan premier Morawiecki wstrzymuje publikację tej decyzji – specjalnie nazywam to decyzją, nie wyrokiem – dlatego że ma wątpliwości co do sędziów dublerów zasiadających w składzie orzekającym, to takie działanie bym poparł. Ale jak rozumiem, premier stoi na stanowisku, że z TK nie ma żadnych kłopotów i że jest on w pełni legalny. Jeśli tak, to wstrzymując publikację, premier narusza przepisy prawa.

Jak pan ocenia zapowiedź wprowadzenia narodowej kwarantanny tuż po świętach? Radosław Fogiel z PiS stwierdził, że minister zdrowia użył tego terminu na wyrost.

Wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości obserwuję pewną obsesję polegającą na tym, że wszystko jest narodowe, państwowe, polskie. Jakby od samych tych określeń wszystko stawało się bardziej narodowe, bardziej polskie i bardziej państwowe. Natomiast jeśli jest tak, że rząd naprawdę spodziewa się trzeciej fali pandemii, to słusznie robi wprowadzając te obostrzenia. Ale wtedy powinien powiedzieć: "Drodzy obywatele, chcemy się chronić, bo już wiemy, że w innych krajach zbliża się trzecia fala. Chcemy się przed nią zabezpieczyć i stąd takie ograniczenia". Jeżeli rząd tego nie mówi, pojawia się fala domysłów. Dlatego moim zdaniem powinien jasno powiedzieć, dlaczego wprowadza nowe restrykcje.

Zbigniew Ziobro zapowiedział, że Solidarna Polska zagłosuje przeciw ustaleniom szczytu UE ws. budżetu i funduszu odbudowy. Czy PiS może liczyć w tej sprawie na wsparcie PSL?

Zdecydują o tym władze klubu parlamentarne PSL. Gdybym ja został zapytany o zdanie, to tutaj wsparłbym rząd, ponieważ uważam, że Polsce potrzebna jest nowa perspektywa finansowa wraz z funduszem odbudowy i nie należy tego w parlamencie blokować. Jeżeli nie będzie wystarczającej liczby głosów, to ja namawiałbym kolegów z PSL do poparcia rządu w tej sprawie.