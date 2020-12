"Wypowiedź jawnie godzi w Kodeks Etyki Lekarskiej". Karczewski będzie miał kłopoty za swój wpis?

Władysław Kosiniak-Kamysz podczas programu TVN24 złożył nietypową propozycję prezydentowi Andrzejowi Dudzie.

– Mogę jechać i zaszczepić pana prezydenta Dudę, bo on miał chyba jakieś wątpliwości do tego i zrobię to naprawdę jak najszybciej się da, żeby tylko nie siali fake newsów, szczególnie rządzący, którzy są odpowiedzialni za te szczepienia – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz w TVN24.

Przypomnijmy, że kilka dni temu prezydent zapewnił, że nigdy nie należał do grupy antyszczepionkowców. W czasie debaty prezydenckiej Andrzej Duda podkreślał, że nie jest zwolennikiem przymusu szczepień.

Do całej sprawy odniósł się senator Prawa i Sprawiedliwości. Stanisław Karczewski napisał na Twitterze do Andrzeja Dudy, zachęcając go, aby się zaszczepił. Sam zadeklarował, że przyjmie szczepionkę. Były marszałek izby wyższej skrytykował również Władysława Kosiniaka-Kamysza.

"Panie Prezydencie. Zachęcam do szczepienia. Sam, choć przeszedłem #COVID19, będę się szczepił. Ale stanowczo odradzam ofertę Pana @KosiniakKamysz. Są politycy, którym się ufa i są tacy, którym trudno ufać" – napisał Karczewski.

Na wpis polityka Prawa i Sprawiedliwości zareagowała Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie. W piśmie skierowanym do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej stwierdzono, że wpis Karczewskiego "jawnie godzi w Kodeks Etyki Lekarskiej".

"Dodatkową konsekwencją wskazanej wypowiedzi lek. Karczewskiego jest swoista sugestia, że poglądy polityczne mogą przeważać nad profesjonalizmem medycznym i publicznie zmniejsza zaufanie do zawodu lekarza" – napisano w piśmie do NIL.

OIL z Warszawy przypomina, że lekarz powinien wykonywać swoje obowiązki przestrzegając zasady zakazu dyskryminacji.

