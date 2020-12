Premier apeluje: To najprostszy sposób na wsparcie nie tylko lekarzy, ale polskiej gospodarki

Dlaczego nie było testów na lotnisku? Rzecznik MZ: To wywołałoby chaos

Przeprowadzanie na lotnisku pasażerom przybywającym do Polski z Wielkiej Brytanii testów na wykrycie koronawirusa byłoby skomplikowane i wywołałoby chaos – przyznał we wtorek w Radiu Plus rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech...