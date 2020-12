"W czasie pandemii byłam w ciąży i przechodziłam COVID-19". Szczere wyznanie aktorki

Barbara i Rafał Szatan po raz pierwszy zostali rodzicami w 2012 roku. W tym roku para doczekała się drugiego dziecka – syna Henryka.

Para na bieżąco informuje swoich fanów o wydarzeniach ze swojego życia, jednak Barbara Kurdej-Szatan dopiero niedawno wyznała w wywiadzie dla magazynu "Viva!", że w czasie ciąży przeszła COVID-19.

– W ogóle dla wszystkich ten czas był i jest nadal bardzo trudny – mówiła aktorka. – A ja w czasie pandemii byłam w ciąży i przechodziłam COVID-19. To było dla mnie ogromnie stresujące. Na szczęście okazało się, że Henio był bezpieczny. Urodził się całkowicie zdrowy. I wstrzeliliśmy się w ten moment, że Rafał mógł przy mnie być podczas porodu – opisuje artystka.

Kurdej-Szatan tłumaczy też, że kiedy była w ciąży starała się unikać sytuacji, które naraziłyby jej zdrowie, jednak nie zawsze się to udawało.

– Przez pewien czas byliśmy zamknięci na wsi u moich rodziców, potem długo w domu. Następnie, gdy można już było wychodzić, to i my z tego korzystaliśmy, bo byliśmy stęsknieni towarzystwa przyjaciół, wyjścia na miasto, do restauracji... Ale byliśmy ostrożni! – tłumaczy celebrytka.

