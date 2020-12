"Zachowanie antypolskie". Prof. Simon krytykuje przeciwników szczepień

– Zakażenie i koronawirus nigdy się nie skończą. On się utrwalił, kwestia, na ile będzie agresywny, na ile będzie się zmieniał i na ile uda się uzyskać odporność stadną – powiedział gość programu "Newsroom" w WP.

Zdaniem eksperta, odporność stadna może zostać uzyskana przy koronawirusie dopiero przy 90-95 proc. uodpornionej populacji. –Chyba 10-20 proc. społeczeństwa już zachorowało i przechorowało, część zmarła, to trzeba szczepić tych, którzy nie byli (zakażeni). Potem podbić odporność tym, którzy mają ją niską, i ewentualnie wrzucić do jakiegoś programu szczepień – wskazuje.

Prof. Simon nie kryje też swojej krytycznej oceny wobec osób, które nie chcą się szczepić, ponieważ twierdzą, że szczepionka niesie ze sobą zagrożenie: – Antypolskie zachowania ludzi, którzy albo są sobkami, albo nic nie rozumieją z tego, co się dzieje, albo ktoś ich wspiera z zewnątrz, opadając straszne bzdury: że szczepionka jest trująca, szkodliwa, że my jesteśmy opłacani przez rząd i firmy farmaceutyczne, jesteśmy bandytami.

Lekarz zaznaczył, że kontaktują się z nimi różni ludzie, także tacy, którzy mają "wiele pozytywnych pytań". – I co pewien czas jakiś łajdak i łobuz się odzywa, i dezawuuje, powołując się na jakiś utytułowanych różnych ludzi, którzy nie mają nic wspólnego z medycyną. My zresztą, jako Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych oraz szereg polskich towarzystw naukowych, napisali taką białą księgę, wystąpili z wieloma pismami, apelami – powiedział. Zaapelował też do rządzących o zaszczepienie się w ramach dawania przykładu.

