Rzucał kotem o asfalt i znaki drogowe. 35-latek zatrzymany

Do zdarzenia doszło w Jeleniej Górze na Dolnym Śląsku. Funkcjonariusze zostali zaalarmowani, że przy jednej z ulic w mieście mężczyzna znęca się nad kotem.

Według świadków zanim 35-latek zabił zwierzę, uderzał nim o asfalt i znaki drogowe, a następnie martwe wyrzucił do stawu. Osoby, które widziały to dramatyczne zajście, opisały policjantom podejrzanego. Funkcjonariusze zatrzymali go kilka ulic dalej.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Teraz odpowie za zabicie zwierzęcia za szczególnym okrucieństwem, za co grozić mu może kara nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.

Czytaj także:

Mężczyzna znieważył prezydenta Dudę. Zapadł wyrok