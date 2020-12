Gdańsk przelewa ponad ćwierć miliona zł spółce w raju podatkowym

– Jako radny jestem zbulwersowany, że Gdańsk wypłaca ponad ćwierć miliona złotych jako odszkodowanie dla dewelopera. Tym bardziej, że mamy do czynienia z deweloperską spółką zarejestrowaną w raju podatkowym – powiedział portalowi gdański radny Przemysław Majewski.

Samorządowiec przygotował w tej sprawie interpelację i oczekuje wyjaśnień od prezydent miasta Aleksandry Dulkiewicz. Radny poprosił m.in. o odpowiedź na pytanie, czym spowodowany jest ten konkretny wydatek i czy Gdańsk weryfikuje podmioty, którym przekazuje środki.

Z pytaniami o tę sprawę zwrócili się do miasta także dziennikarze TVP.info, ale nie uzyskali odpowiedzi. Udało im się za to uzyskać komentarz przedstawicieli spółki Atlas Estates, do której mają trafić pieniądze.

– Odszkodowanie jest za grunt, który w miejscowym planie zagospodarowania został przeznaczony przez miasto pod drogę, co oznacza, że my jako deweloper nie mogliśmy na nim budować – przekazali przedstawiciele firmy, dodając, że wymaga to odszkodowania, zgodnie z prawem.

Według ustaleń TVP.info rozmowy w tej sprawie nie trwały długo, a deweloper nie ma więcej roszczeń z tego tytułu.