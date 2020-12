Wszyscy przeczuwamy, że to nie będą łatwe święta, ale też my, katolicy, wiemy że to właśnie w lichej stajence, w pewnej bezradności, objawił się Bóg – mówi Małgorzata Wołczyk, składając Państwu, czytelnikom "Do Rzeczy", życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.