PiS wraca do sprawy budżetu UE. Opublikowano nagranie

– Za nami bardzo ciężki rok. Gdyby w 2019 ktoś powiedział, co wydarzy się w 2020, nikt by nie uwierzył. To rok walki nie tylko o bezpieczeństwo, zdrowie i gospodarkę, ale o to, co będzie z nami jutro, za miesiąc, czy za kilka lat – mówi na nagraniu lektor.

Wskazuje, że są sukcesy, które "w natłoku informacji mogły przejść niezauważone, a są wielkie". – To Polska wynegocjowała największy budżet w Unii Europejskiej. Te pieniądze to 770 miliardów złotych – słyszymy w spocie.

– To 770 miliardów szans na lepsze jutro, na miejsca pracy, na pomoc firmom, na rozwój, na lepszą edukację, na wsparcie polskiego rolnictwa. Wszyscy wiemy, że po nocy przychodzi dzień. 2021 – nowy, lepszy czas – przekonuje w nagraniu narrator.

Przypomnijmy, kompromis w sprawie budżetu UE i funduszu odbudowy po pandemii udało się osiągnąć po tym, jak premierzy Polski i Węgier zagrozili wetem z powodu powiązania wypłat unijnych środków z przestrzeganiem zasad praworządności. Mechanizm wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku.

