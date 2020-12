Cezary Gmyz składa świąteczne życzenia czytelnikom "Do Rzeczy"

YouTube / Tygodnik Do Rzeczy

/ Źródło: YouTube / Tygodnik Do Rzeczy

Cezary Gmyz, dziennikarz "Do Rzeczy"

W stajence nie było tłumów, a cud Narodzenia Pańskiego dokonał się w bardzo wąskim gronie Świętej Rodziny. Życzę więc Państwu, żeby i w Waszych rodzinach ten cud miał taki sam charakter, by te święta były błogosławieństwem i okazją do oddechu – mówi dziennikarz Cezary Gmyz, składając świąteczne życzenia czytelnikom "Do Rzeczy".