"Chciałbym, żebyśmy się nie poddawali". Życzenia od Pawła Lisickiego

Normalnie powinienem powiedzieć: "Wesołych Świąt Bożego Narodzenia". Ale w tym roku będzie to bardzo trudne, biorąc pod uwagę wszystkie ograniczenia i niemożność spotykania się. Mimo to chciałbym, żebyśmy się nie poddawali, zachowali siłę, zdrowy rozsądek i odwagę. Żebyśmy przetrwali te święta i wrócili do życia silniejsi, z nadzieją i wiarą w to, że można żyć normalnie – nie tylko w systemie nowej normalności, ale prawdziwej normalności, czego wszystkim – sobie i Państwu życzę – mówi Paweł Lisicki, redaktor naczelny "Do Rzeczy".

Źródło: DoRzeczy.pl