Morawiecki: Nie zostawiamy nikogo w potrzebie. Rząd pomoże polskim kierowcom uwięzionym w Dover

Sytuacja, jaka ma miejsce w Wielkiej Brytanii, to skutek niedzielnej decyzji władz Francji, które na 48 godzin zamknęły możliwość wjazdu tego kraju w związku z rozprzestrzeniającą się tam nową odmianą koronawirusa. Wprawdzie od środy przeprawa przez La Manche znów jest możliwa, ale konieczny do tego jest negatywny wynik na obecność koronawirusa, a rozładowanie korków zajmie co najmniej kilka dni.

W Dover, na prowadzącej do tego miasta autostradzie M20, na dawnym lotnisku Manston oraz w innych miejscach hrabstwa Kent w kolejkach stoi kilka tysięcy ciężarówek, z czego znaczna część jest kierowana przez Polaków. W związku z trudną sytuacją, w jakiej znaleźli się polscy kierowcy, pomagają im zarówno służby konsularne, jak i organizacje polonijne oraz wiele osób prywatnych, które zawożą jedzenie, wodę czy artykuły higieniczne.

Premier Morawiecki zamieścił na Facebooku wpis, w którym zapewnił o pomocy dla polskich kierowców. Szef polskiego rządu monitoruje sytuację wspólnie z prezydentem Francji oraz premierem Wielkiej Brytanii.

"Wśród osób, które z powodu koronawirusa znalazły się w trudnej sytuacji na święta, są polscy kierowcy, którzy czekają w swoich samochodach na granicy brytyjsko-francuskiej. Jestem w kontakcie z Prezydentem Francji Emanuelem Macronem, Premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem oraz Przew. RE i Przew. KE. Właśnie zorganizowaliśmy grupę polskich medyków, którzy polecieli specjalnym samolotem do Wielkiej Brytanii" – napisał premier Morawiecki.

W dalszej części wpisu polski premier przekazał, że medycy z Polski w drugiej kolejności będą także pomagać obywatelom państw Grupy Wyszehradzkiej.

"Dzięki testom na koronawirusa, które przeprowadzi polski personel medyczny, a których wykonywanie jest obecnie wąskim gardłem, polscy kierowcy powinni móc szybciej wrócić do kraju. Pomożemy też innym, także naszym przyjaciołom z V4. Nie zostawiamy nikogo w potrzebie. Solidarność to nasz znak rozpoznawczy w UE" – zakończył swój wpis premier.

