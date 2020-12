Polacy wskazali, co skłoniłoby ich do zaszczepienia się na COVID-19. Interesujące wyniki sondażu

Respondentów zapytano o to, co przekonałoby ich do zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Badani mogli dać maksymalnie 3 odpowiedzi. Wyniki sondażu prezentują się interesująco.

Największy odsetek respondentów wskazał, że nie muszą być przekonywani, ponieważ i tak będą chcieli się zaszczepić. Taką odpowiedź podało 30,4 proc. ankietowanych.

Jako drugi najskuteczniejszy czynnik motywujący do przyjęcia szczepionki wskazano "rozpraszanie obaw, co do skutków ubocznych i skuteczności szczepionki". Taką odpowiedź dało 26,9 proc. badanych.

Argumenty o zaletach szczepienia dla całego społeczeństwa przekonałyby 26 proc. badanych. Z kolei 16,4 proc. uważa, że zachętą do szczepień byłoby wskazanie korzyści z jej przyjęcia dla osoby zaszczepionej.

Sondaż wskazuje, że 18 proc. respondentów zaszczepiłoby się z powodu obawy przed zachorowaniem na COVID-19 i śmiercią. 11,4 proc. badanych przyjęłoby szczepionkę, gdyby uniknęli w ten sposób utrudnień w dostępie do usług publicznych.

Z kolei dla 8,3 proc. ankietowanych motywatorem do zaszczepienia się byłoby uzyskanie korzyści za przyjęcie szczepionki (np. zwolnienie z kwarantanny). 8,1 proc. ludzi przekonałaby kampania informacyjna z udziałem znanych ludzi np. aktorów lub piosenkarzy. Tylko 4,5 proc. badanych wskazało "inne czynniki" jako zachętę do szczepień. 7,4 procent wybrało opcję: "Nie wiem/ Trudno powiedzieć".

