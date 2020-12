"Może popełniam błąd". Wałęsa tłumaczy swoje zachowanie

Były prezydent opublikował na Facebooku wpis, w którym zwrócił się do swoich fanów.

"Pytacie po co się tłumaczę?. Po co udawadniam?.Po co ujawniam?. Po co,Po co?. Może popełniam tym sposobem błąd, ale zobaczcie co się dzieje w prasie, w internecie" – pisze Wałęsa (pisownia oryginalna). "Tyle kłamstwa, pomówień, coraz mniej świadków ważnych zdarzeń, czy można to tak zostawić" – dodaje.

Były prezydent przekonuje, że nie zależy mu ani na karierze, ani uznaniu. "Ja sumuję swoje bytowanie i chciałbym po sobie zostawić jak najwięcej uporządkowania wszędzie gdzie bywałem l o co mi chodziło" – tłumaczy.

"Oceny to Wasza sprawa, ale przy prawdziwych faktach, a tu często widzę brak prawdy czy zrozumienia" – stwierdza Wałęsa na swoim profilu na Facebooku.

