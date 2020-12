Nowe fotoradary w Warszawie. Trzaskowski ogłosił decyzję

Systemy służące do rejestrowania przekroczenia dopuszczalnej prędkości pojazdów dostarczy do stolicy firma Lifor z Bytomia. Ich koszt to ponad 1,8 mln zł.

"#SpełniamyObietnice i poprawiamy bezpieczeństwo ruchu w @warszawa! Rozstrzygnęliśmy przetarg na zakup i montaż 6 fotoradarów na moście Poniatowskiego. Urządzenia powinny stanąć tam wiosną. Zastąpią tymczasowe rozwiązanie - patrole policji drogowej opłacane przez miasto od 2019 r." – napisał w poniedziałek na Twitterze prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

twitter

Zarząd Dróg Miejskich planuje ulokować po trzy fotoradary po północnej i południowej stronie mostu. Będą zamontowane w pobliżu wieżyc i przystanków tramwajowych od strony lewobrzeżnej. Ich instalacja jest możliwa dzięki zgodzie konserwatora zabytków. Przychylił się do sugestii, że są niezbędne do poprawy bezpieczeństwa.

ZDM podkreśla, że z mostu Poniatowskiego codziennie korzystają tysiące warszawiaków. Przeprawa popularna jest nie tylko wśród kierowców, ale i pieszych oraz rowerzystów, szczególnie latem. "Dla prowadzących samochody to długi, w większości prosty odcinek drogi z dwoma pasami ruchu w każdą stronę (jeden częściowo zajęty przez buspas), zachęcający ich do jazdy szybszej niż przepisowe 50 km/h, a miejscami 40 km/h" – czytamy w komunikacie.

Oferta bytomskiej firmy była jedyną złożoną w przetargu na dostarczenie fotoradarów.

Czytaj też:

Lempart i Suchanow otrzymały nagrodę Europejki RokuCzytaj też:

"Może popełniam błąd". Wałęsa tłumaczy swoje zachowanie