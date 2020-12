"Niebywały skandal". Minister reaguje na decyzję sądu

"W Wigilię polski sąd zdecydował o wydaniu Holendrom 8-letniego autystycznego dziecka małżeństwa rosyjsko-australijskiego, które szuka azylu w Polsce. Już wystąpiłem do Prokuratury Krajowej, żeby rozważono pilne zażalenie się i wstrzymanie wykonania orzeczenia. To niebywały skandal!" – napisał Wójcik na Twitterze.

twitter

Sprawa dotyczy chłopca o imieniu Martin. Jego rodzice to Ekaterina i Conrad Hertogowie. Od czerwca są ścigani przez holenderskie władze na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania pod zarzutem uprowadzenia dziecka.

W 2018 roku chłopiec został siłą odebrany przez holenderską opiekę społeczną z domu rodzinnego. Powodem były zarzuty zaniedbań ze strony rodziców sformułowane przez sąsiadów, którzy twierdzili, że dziecko doświadcza przemocy domowej. Rodzice zdecydowali się na ucieczkę do Polski wraz z synem.

Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) to uproszczona forma ekstradycji istniejąca pomiędzy państwami członkowskimi UE. Umożliwia aresztowanie osoby podejrzanej lub oskarżonej o popełnienie przestępstwa albo już skazanej za nie oraz wydanie jej do kraju, w którym zostanie postawiona przed sądem lub przekazana do odbycia wcześniej orzeczonej kary.



Czytaj też:

Nowe fotoradary w Warszawie. Trzaskowski ogłosił decyzjęCzytaj też:

Lempart i Suchanow otrzymały nagrodę Europejki RokuCzytaj też:

"Może popełniam błąd". Wałęsa tłumaczy swoje zachowanie