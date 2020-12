Tylko szczepionka gwarantuje powrót do normalności? Bosak: To brzmi jak jakaś futurologia

– Osoby, które uważają, że to jest dla nich dobre rozwiązanie, powinny się zaszczepić na koronawirusa. Natomiast powinni oni podejmować decyzję po konsultacji ze swoim lekarzem – mówił w Trójce Bosak. – Od wielu dni cierpliwie unikam bycia wmanewrowywanym w doradzanie ludziom, jak mają się leczyć, bo nie jestem lekarzem, tylko politykiem – podkreślił.

Jak zaznaczył, "nie słyszał" głosu, że tylko szczepionka gwarantuje nam powrót do normalności. – To brzmi jak jakaś futurologia. Słyszałem głosy cytujące badania producentów, że zmniejsza to prawdopodobieństwo ciężkiego zachorowania – mówił.

Bosak stwierdził przy tym, że, jeżeli szczepionka to jedyna narzędzie do walki z pandemią, to "nie będzie potrzebny żaden przymus, żadne zachęty, które rząd nam projektuje i przeciwko którym będziemy protestować". – Dotarły do nas sygnały od żołnierzy zawodowych, że poszło pismo (…) o tym, że ci, którzy nie będą się szczepić, będą mieć odmawiane awanse – nadmienił.

Bosak o kandydacie na RPO: Pomysł na wyjście z pata politycznego

Jak zapewnił w radiowej Trójce Krzysztof Bosak, uzgodnienia w sprawie wystawienia prof. Roberta Gwiazdowskiego jako kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich trwały od końca zeszłego roku. – Pomysł narodził się równolegle w otoczeniu Koalicji Polskiej i wewnątrz Konfederacji – dodawał.

– To jest dobry pomysł na wyjście z pata politycznego, w jakim się znaleźliśmy – ocenił kandydaturę.

Czytaj też:

"Przed chwileczką sprawdzałem". Karczewski po szczepieniuCzytaj też:

"Cichy" brak tlenu we krwi pacjentów z COVID-19. Niepokojąca teoria badaczyCzytaj też:

Będą zmiany w obostrzeniach? Müller: Nie jestem tu optymistą