Wiceszef MSZ Ukrainy: Polska może nam przekazać 1,5 mln dawek szczepionki

– Polska po raz kolejny zademonstrowała swój przyjazny stosunek do Ukrainy, proponując nam pewną ilość szczepionki. Chodzi o ok. 1,5 mln szczepionek, które Polska mogłaby nam przekazać po tym, jak sama otrzyma preparaty – powiedział Jenin, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina. Dodał, że Ukraina prowadzi negocjacje w ramach mechanizmów międzynarodowych i liczy na ok. 8 mln dawek szczepionek przeciwko COVID-19.

Wcześniej biuro prezydenta Ukrainy poinformowało o podpisaniu przez Kijów kontraktu na zakup chińskiej szczepionki.

Jenin powiedział, że władze liczą na rozpoczęcie masowych szczepień przeciwko koronawirusowi przed końcem pierwszego półrocza 2021 roku.

21 grudnia stały przedstawiciel Ukrainy przy UE Mykoła Toczycki, cytowany przez ukraiński portal Europejska Prawda, powiedział, że Kijów prowadzi rozmowy z Warszawą, która mogłaby być pośrednikiem w przekazaniu Ukrainie szczepionek przeciwko koronawirusowi od Unii Europejskiej.

– UE pracuje nad mechanizmem udostępnienia lub sprzedaży krajom trzecim szczepionki, co jest przewidziane we wszystkich sześciu porozumieniach Komisji Europejskiej z producentami (szczepionek) – powiedział Toczycki, cytowany przez Ukraińską Prawdę.

– Ukraina priorytetowo traktuje przeznaczenie szczepionki przynajmniej w pierwszej kolejności dla lekarzy i osób starszych. Ten mechanizm może być gotowy w połowie stycznia – oświadczył ambasador. Jak powiedział, pośrednikiem w przekazaniu szczepionek powinien być jeden z krajów UE. – Zakładamy, że może to być Polska i takie konsultacje prowadzimy z partnerami polskimi – dodał Toczycki.

