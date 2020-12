"Tutaj nie zgodzę się z prezesem Kaczyńskim". Rudzińska-Bluszcz o  sytuacji w Polsce

Przypomnijmy, że w listopadzie posłowie po raz kolejny odrzucili kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Prawniczka i do niedawna jedyna kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich, którą poparło ponad tysiąc organizacji społecznych, nie uzyskała wymaganej większości głosów.

Opozycja wciąż wspiera kandydaturę Rudzińskiej-Bluszcz, ale w ostatnich dniach swoich kandydatów zgłosiły również Prawo i Sprawiedliwość oraz PSL wspólnie z Konfederacją.

"Tutaj nie zgodzę się z prezesem Kaczyńskim"

W rozmowie z dziennikarzem "Rzeczpospolitej" Rudzińska-Bluszcz została zapytana o komentarze, dotyczące agendy politycznej jaką prowadził Adam Bodnar i jaką sama prowadzi.

Kandydata na stanowisko RPO zaprzeczyła, aby ma taką agendę. – Nie, nie i nie. Znam te komentarze (…) dla mnie prawa obywatelskie nie mają barw politycznych. Wszyscy oddychamy tym samym powietrzem. Płuca prawicowca, lewicowca, osoby, która ma zupełnie w nosie politykę – tak samo reagują na zanieczyszczenie powietrza – tłumaczyła.

– Tak samo korzystamy z systemu edukacji, posyłając dzieci do szkoły. Tak samo chcemy dostać szczepionkę na grypę. To są wszystko nasze prawa i dotyczą każdego. To nie jest żadna agenda polityczna – zapewniała dalej Rudzińska-Bluszcz.

W trakcie programu RZECZoPOLITYCE została także zapytana o największe ryzyko dla praw człowieka w Polsce, na przełomie 2020 i 2021 rok. Prowadzący wywiad dziennikarz Michał Kolanko wspomniał bowiem niedawny wywiad z prezesem PiS Jarosławem Kaczyński, z którego wynikało, że w tej kwestii „w Polsce wszystko jest ok”.

– Obawiam się, że tutaj nie zgodzę się z prezesem Kaczyńskim – stwierdziła Rudzińska-Bluszcz. – Bardzo żałuję, że nie doszło do naszego spotkania, chciałabym o tym porozmawiać twarzą w twarz – dodała.

– Natomiast w mojej ocenie na przykład sposób stanowienia prawa w Polsce i budowania zaufania obywateli do prawa budzi poważne wątpliwości – podkreśliła dalej kandydatka na RPO.

