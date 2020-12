"Cios, którego nikt nie mógł się spodziewać". Premier: Ten rok przejdzie do historii

Szef rządu podkreślił, że kiedy Dawid Kubacki wygrywał na początku stycznia Turniej Czterech Skoczni byliśmy pewni, że to zapowiedź 12 miesięcy sukcesów. "A jednak potem przyszedł marzec i epidemia - cios, którego nikt nie mógł się spodziewać" – dodał mając na myśli epidemię koronawirusa, która zdominowała mijający rok. Premier podkreślił, że dziś jest myślami ze wszystkimi, których COVID-19 dotknął najbardziej. "Wiele polskich rodzin musiało pożegnać swoich bliskich. Wszyscy przeżyliśmy długie miesiące w strachu o zdrowie i życie, zaniepokojeni o naszą przyszłość" – napisał. "Z ogromną wdzięcznością myślę dziś również o tych, którzy nie pozwolili byśmy stracili nadzieję. O medykach i przedstawicielach wszystkich służb walczących na pierwszej linii frontu z wirusem. Dziękuję!" – czytamy.

W dalszej części swojego wpisu Mateusz Morawiecki stwiedził, że ten rok przejdzie do historii. "Bo choć pandemia rzuciła na niego cień, to ciągle przebijały go promienie nadziei - dziś coraz silniejsze" – wskazał premier. Wymienił tu m.in. Tarczę Antykryzysową, dzięki której w okresie "najpotężniejszego od 100 lat kryzysu gospodarczego" udało się wesprzeć tysiące przedsiębiorców, wywalczenie ponad 700 mld zł dla Polski w nowym budżecie unijnym, reelekcję Andrzeja Dudy czy spektakularne zwyciąstwa naszych sportowców. "W momencie największej próby pokazaliśmy to, co w nas najlepsze. Zdaliśmy egzamin z odpowiedzialności i solidarności. W tym trudnym czasie mogliśmy być dumni z Polski, mogliśmy być dumni z tego, że jesteśmy Polakami" – podkreślił.

"Za progiem czeka nas nowy lepszy rok. Do tej pory to wirus miał nad nami przewagę, teraz to my dysponujemy szczepionką. Patrzę na rok 2021 z nadzieją - Narodowy Program Szczepień to nasz bilet do normalności. Po tym, jak wytrwaliśmy 9 miesięcy wystarczy byśmy z niego skorzystali" – napisał premier.

Kończąc swój wpis, premier podkreślił, że Sylwestra spędzi tak jak bardzo lubię, z ludźmi, których kocha, a więc z żoną i dziećmi. "Wierzę, że wszyscy spędzimy go pośród najbliższych. Przywitajmy Nowy Rok bezpiecznie, niech Sylwester będzie zapowiedzią naszego zwycięstwa w walce z epidemią. O północy startuje nowa dekada. Życzę sobie i Państwu, by ten rok i kolejne lata upłynęły pod znakiem polskich sukcesów" – zakończył Mateusz Morawiecki.

