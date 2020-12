Giertych składa Polakom życzenia. "Żeby przywódcy nie zdążyli uciec do Rosji i zostali wszyscy osądzeni"

"Życzę aby w 2021 roku: PiS stracił większość w Sejmie, powstał nowy rząd, który doprowadzi do wyborów, aby wybory wygrała miażdżąco opozycja" – zaczął swój wpis na Facebooku Roman Giertych. To jednak nie wszystko, co adwokat chciałby dla swoich rodaków.

Życzym im również, aby "rozliczono do spodu wszystko" w taki sposób, aby "zorganizowana grupa przestępcza została rozwiązana i ich przywódcy nie zdążyli uciec do Rosji i zostali wszyscy osądzeni i skazani", "i wszyscy ich sługusy z mediów, prokuratury, sądów, trybunałów, urzędów ponieśli odpowiedzialność za swoje czyny".

"I abyśmy mogli rozpocząć proces odbudowy naszej Ojczyzny z tych zniszczeń, których się dopuszczono" – dodał.

Kończąc swój sylwestrowy wpis Giertych wyraża głęboką wiarę, że "ten Nowy Rok będzie rokiem przełomu i że już nigdy nie dopuścimy, aby nasz kraj został opanowany przez kolejnych bolszewików".

