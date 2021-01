Polscy żołnierze polecieli do Chorwacji. Pomogą ofiarom trzęsienia ziemi

"Wojskowa pomoc dla mieszkańców Chorwacji dotarła już do Zagrzebia. Polscy żołnierze dostarczyli namioty mieszkalne dla kilkuset osób, które straciły domy po trzęsieniu ziemi" – czytamy w kolejnym wpisie szefa MON.

twitter

Epicentrum trzęsienia ziemi o magnitudzie 6,3, do którego doszło we wtorek 29 grudnia, znajdowało się w odległości 3 km od liczącego ponad 15 tys. mieszkańców miasta Petrinja, 47 km na południe od Zagrzebia. Zginęło co najmniej siedem osób. W wyniku trzęsienia powstały również liczne zniszczenia w wielu domach i infrastrukturze.

Prezydent Polski przesłał prezydentowi Chorwacji depeszę kondolencyjną.

"Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Chorwację, powodując ofiary śmiertelne i poważne zniszczenia materialne. Pragnę przekazać na Pana ręce najszczersze wyrazy współczucia i solidarności z Narodem Chorwackim. Mam również głęboką nadzieję, że szybko i sprawnie przeprowadzona akcja ratunkowa pozwoli uratować spod gruzów wszystkie osoby, które mogą jeszcze czekać na pomoc" – czytamy w depeszy wystosowanej przez Andrzeja Dudę do Zorana Milanovicia.

Czytaj też:

Co najmniej 5 osób zginęło podczas trzęsienia ziemi w Chorwacji. Prezydent Polski przesłał kondolencjeCzytaj też:

Nie żyje co najmniej siedem osób. Trwa akcja ratunkowa w ChorwacjiCzytaj też:

Operacja "Zumbach" zakończona. Polscy żołnierze wrócili do domu