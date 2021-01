W poniedziałek dostawa kolejnych 300 tys. szczepionek na COVID-19

Prezes ARM przypomniał, że obecnie obowiązuje nowy, stały tryb zamawiania, w ramach którego wszystkie szpitale będą raz w tygodniu składać zamówienia na szczepionki, a dostawy trafiać do nich będą w poniedziałki do godz. 12. – Pierwsza duża część szczepionek została rozwieziona do tej środy i czwartku rano. Jednocześnie do czwartku do godz. 12 zbieraliśmy zamówienia na dostawy, które będą zrealizowane w poniedziałek do godz. 12 – dodał.

– Na tę chwilę wygląda na to, że te dostawy w 100 proc. wyczerpią tę pierwszą pulę, którą otrzymaliśmy. Czyli z otrzymanych 300 tys. 150 tys. sztuk zostanie przekazanych do szpitali właśnie w poniedziałek rano, a jednocześnie w poniedziałek rano spodziewamy się kolejnej dostawy 300 tys. Na tę chwilę wszystko jest potwierdzone, czekamy tę dostawę – podkreślił Kuczmierowski.

Pierwsza dostawa szczepionki przeciw COVID-19 wyprodukowanej przez konsorcjum Pfizer-BioNTech dotarła do Polski w ubiegły piątek. Szczepienia ruszyły w niedzielę 28 grudnia.

Do końca stycznia do Polski powinno trafić 1,5 mln dawek. Zgodnie z zapowiedziami prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Michała Kuczmierowskiego tygodniowo Polska będzie otrzymywać ok. 300 tys. szczepionek. Dystrybuowana będzie połowa z nich. Reszta trafi do lodówek jako druga dawka dla osób już zaszczepionych.

Czytaj też:

Niedzielski: Rozważamy ograniczenie dostępu do usług dla niezaszczepionychCzytaj też:

Małopolskie szpitale wykorzystały już wszystkie szczepionki. Czekają na więcejCzytaj też:

Ilość zachorowań i zgonów nie spada. Prof. Gut: Święta nie były dla nas zbyt korzystne