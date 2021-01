MZ: Liczba łóżek covidowych zostanie zmniejszona do 30 tysięcy

Szef resortu zdrowia podkreślił w poniedziałek na konferencji prasowej, że liczba pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 wynosi około 17 tys., a liczba łóżek covidowych wynosi 34 tys.

– Czyli mamy blisko stuprocentowy bufor bezpieczeństwa, który z jednej strony daje poczucia komfortu, że mamy zapas, ale z drugiej strony razem z wojewodami postanowiliśmy tę liczbę łóżek przeznaczonych na zwalczanie covidu zmniejszyć, co oznacza przywracanie ich do normalnego systemu opieki medycznej, bo to również ma ogromną wartość, żeby pacjenci mieli dostęp do świadczeń medycznych – zaznaczył Niedzielski.

– W najbliższym czasie liczba łóżek przeznaczonych na walkę z covidem zostanie zmniejszona do 30 tys. – poinformował minister zdrowia. Dodał, że wojewodowie wszystkich województw przedstawili plany, jak będzie to robione.

Jednocześnie zwrócił uwagę, że są regiony, w których krzywa zachorowań wciąż rośnie. Wymienił woj. kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie.

– Tam nie będzie realizowany proces zmniejszania liczby łóżek przeznaczonych na system covidowy – podkreślił szef resortu zdrowia.

