Posłanka PO o szczepieniach celebrytów: Dla mnie to nie jest afera

Dla mnie to nie jest afera. Dla mnie to niepotrzebne zamieszanie, niepotrzebna niezręczność, która nie wynikała z winy osób zaszczepionych spoza grupy zero – powiedziała o sytuacji w WUM Monika Wielichowska z PO.