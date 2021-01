Kiedy ruszą szczepienia pierwszej grupy? Podano możliwy termin

Kraska pytany we wtorek w Programie Pierwszym Polskiego Radia, ile osób w Polsce zostało już zaszczepionych przeciw COVID-19 odparł: – Informacje, które mamy z dnia wczorajszego z wieczora, to 85 tysięcy osób zostało już zaszczepionych.

Na pytanie, kiedy powinny zakończyć się szczepienia grupy "0", wiceminister zdrowia odpowiedział: – Chcemy to zrobić jak najszybciej, pierwotnie myśleliśmy, że to będzie koło 15 stycznia, może troszkę później, bo chcemy już w ostatnim tygodniu stycznia rozpocząć szczepienia grupy pierwszej, czyli seniorów, osób powyżej 60. roku życia.

Według niego, będzie to zależało od ilości szczepionek. – Nie od mocy przerobowych punktów, które są w tej chwili przygotowane do szczepień, ale od ilości szczepionek, które do Polski dotrą – podkreślił Kraska.

Afera szczepionkowa w WUM

Pytany, czy sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym sprawi, że teraz będą przeprowadzane kontrole, które wcześniej nie były przewidziane, wiceszef MZ odpowiedział, że w tej chwili oprócz tej kontroli, która już odbyła się w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbywają się kontrole także w innych szpitalach. – Mamy sygnały o pewnych nieprawidłowościach i chcemy to też wyjaśnić – zaznaczył Kraska.

Jak dodał, takie kontrole będą się odbywały we wszystkich punktach szczepień. – Więc myślę, że po tak dużej burzy medialnej w tej chwili w żadnym punkcie szczepień nie będzie do takich nieprawidłowości dochodziło – powiedział wiceminister zdrowia.

