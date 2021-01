"Tryb ściśle tajny". Komitet Kaczyńskiego przedstawi rządowi nowe rekomendacje

Jak wynika z ustaleń dziennika, wytyczne Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych poznamy najpóźniej do końca miesiąca. Sekretarz Komitetu, poseł Zbigniew Hoffmann, powiedział gazecie, że "propozycje będą poważne" i mają wskazywać "rozwiązania systemowe w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz obronności".

Dopytywany o szczegóły, przyznał, że nie może ich zdradzić, ponieważ "obrady są klauzulowane, czyli odbywają się w trybie tajnym, a nawet ściśle tajnym".

"Rzeczpospolita" informuje jednak nieoficjalnie, że nowe rekomendacje mają dotyczyć przede wszystkim działań w związku z pandemią koronawirusa, a w zaleceniach komitetu Kaczyńskiego znajdą się wskazówki dotyczące m.in. poprawy koordynacji procesu szczepień.

"Rzeczpospolita" poprosiła o komentarz w tej sprawie eksperta ds. bezpieczeństwa Krzysztofa Liedela, który ocenił, że Komisja to kolejna struktura obok ministerstw, która zajmuje się bezpieczeństwem. – Nikt na świecie nie tworzy kolejnych ciał po to, by coś naprawdę koordynować, wymieniać się informacjami – powiedział dziennikowi.

