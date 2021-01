Kiedy zapadnie decyzja ws. szkół? Rzecznik MZ odpowiada

– Jeszcze mamy przed sobą kilka dni, w których to odnotujemy wyniki posylwetrowe, ponoworoczne (dotyczące epidemii - PAP) i wówczas będziemy wiedzieć, na jakim poziomie epidemii stoimy i czy rzeczywiście uruchomienie edukacji na poziomie podstawowym w klasach I-III będzie możliwe – mówił w czwartek na konferencji prasowej rzecznik MZ.

Dodał, że sanepid zgromadził już dane wszystkich chętnych do szczepienia nauczycieli i personelu administracji szkół podstawowych, które mogą być uruchamiane po feriach.

– Na dziś to jest 165 tys. osób, których lista została zgłoszona do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. To są osoby przygotowane do możliwego testowania w przyszłym tygodniu, przed możliwym – podkreślam możliwym – uruchomieniu szkół po feriach – zaznaczył.

Czytaj też:

Rzecznik rządu: Najbardziej możliwy wariant to przedłużenie obostrzeń

Decyzja ws. powrotu do szkół w przyszłym tygodniu

Andrusiewicz stwierdził, że decyzja dotycząca powrotu uczniów wybranych klas do szkół zapadnie w przyszłym tygodniu.

W poniedziałek w TVP3 szef MEiN Przemysław Czarnek powiedział, że trwają przygotowania do tego, żeby 18 stycznia najmłodsi uczniowie z klas I-III wrócili do szkół. Podkreślił, że powrót uczniów do szkół zależy od sytuacji epidemicznej.

Czytaj też:

Premier: Jestem poirytowany postawą tych osób. To niedopuszczalne