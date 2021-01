Napięcia w USA. Jest oficjalne stanowisko Kancelarii Prezydenta

"Polskę i Stany Zjednoczone, jak podkreślał wielokrotnie Prezydent RP Andrzej Duda, łączy najsilniejsze od lat wielowymiarowe partnerstwo strategiczne oparte na wspólnych wartościach wolności i demokracji" – czytamy w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej KPRP.

"Dlatego też, w związku z dokończeniem przerwanego procesu zliczania głosów elektorskich i zatwierdzeniem przez Kongres USA wyniku wyboru 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych, wyrażamy uznanie dla siły amerykańskich instytucji demokratycznych. Stanowi to dowód stabilności demokracji amerykańskiej i potwierdza zasadę, że demokratyczna zmiana następuje przy urnie wyborczej, a nie poprzez agresywne demonstracje uliczne" – napisano.

Trump przekaże władzę Bidenowi

"Pozytywnie odnotowujemy komunikat prezydenta Donalda Trumpa nt. pokojowego i uporządkowanego przekazania władzy, jakie nastąpi 20 stycznia br. na ręce prezydenta-elekta Joe Bidena" – podkreślił Szczerski, który podpisał się pod oświadczeniem.

"W związku z wczorajszymi wydarzeniami w Waszyngtonie, w imieniu Prezydenta RP, składamy nasze głębokie wyrazy współczucia bliskim ofiar a poszkodowanym życzmy szybkiego powrotu do zdrowia" – zaznaczono w komunikacie.

Zamieszki na Kapitolu

Wczoraj wieczorem polskiego czasu zwolennicy Donalda Trumpa wtargnęli do Kapitolu, gdy Kongres miał zatwierdzić wyniki wyborów prezydenckich.Obrady trzeba było przerwać.

Protestujący wbiegli do sali Izby Reprezentantów, w tym na mównicę oraz do biura przewodniczącej Izby, Nancy Pelosi. Część z nich była uzbrojona. Liczba ofiar zamieszek to cztery osoby – dwie kobiety i dwóch mężczyzn.

