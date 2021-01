Czarnek: Dzisiejsze dane będą decydujące. Można spodziewać się odroczenia

– Wczoraj odbyło się szereg spotkań, na którym zatwierdziliśmy ostatecznie rekomendacje sanitarne dla powrotu do szkół klas 1-3, spotkania z wojewódzkimi inspektorami sanitarnymi i GIS na temat testów, które mają być w przyszłym tygodniu i którym mają się poddać ci, którzy chcą, nauczyciele powracający do szkoły w klasach 1-3 – mówił szef resortu edukacji w TVP.

– Odbyło się spotkanie w Ministerstwie Zdrowia z Adamem Niedzielskim i ostatecznie również spotkanie Rady Bezpieczeństwa, którą sam powołałem, w której skład wchodzą kuratorzy, dyrektorzy szkół i przedstawiciele również wirusologów, epidemiologów. Wszystko po to, żeby dzisiaj na Rządowym Zespole Zarządzania Kryzysowego ostatecznie podjąć decyzję, gdzie jesteśmy, czy decydujemy o tym, że uruchamiamy testy w przyszłym tygodniu i od 18 stycznia nauczyciele wracają wraz z uczniami do szkół w klasach 1-3, czy odraczamy to jeszcze o tydzień czy dwa. To wszystko zależy od oceny epidemiologicznej, którą dokonują epidemiolodzy i wirusolodzy, a na tej bazie premier podejmuje decyzje. Wszystko dzisiaj na RZZK będzie dyskutowane – dodawał.

jak podkreślił Czarnek, dane dotyczące nowych zakażeń nie są optymistyczne i jeśli tendencja się utrzyma, to możliwa będzie decyzja przedłużeniu zamknięcia szkół.

– Te dane z przedwczoraj i wczoraj nie są optymistyczne niestety, dlatego że to było 14 tysięcy zdaje się w środę, a aż 12 tysięcy w czwartek, ale 12 tysięcy po dniu wolnym od pracy. Zazwyczaj to jest kilka tysięcy. Te wczorajsze dane pokazują, że gdzieś to chyba zwyżkuje i dzisiaj dane, które będziemy mieli przed godziną 10:00 już na RZZK będą decydujące. Jeśli ten trend będzie się utrzymywał i będziemy mieli coraz więcej, kilkanaście tysięcy zachorowań, można spodziewać się decyzji również o odroczeniu o tydzień bądź dwa tego testowania nauczycieli i powrotu do szkół. Jeśli one będą dość stabilne, to pewnie będzie decyzja, przynajmniej warunkowa, że przygotowujemy się na powrót od 18 stycznia. Dzisiaj na RZZZK będziemy o tym rozmawiać, analizując również dane epidemiologiczne z dnia wczorajszego – stwierdził Przemysław Czarnek.

