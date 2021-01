Nieoficjalnie: Obostrzenia zostaną przedłużone

Przypomnijmy, że zgodnie z decyzjami ogłoszonymi 17 grudnia przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, od 28 grudnia do 17 stycznia 2021 r. zostały wprowadzone dodatkowe obostrzenia, m.in. zamknięcie hoteli, ograniczenie w działaniu galerii handlowych i stoków narciarskich.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie obostrzeniami do 17 stycznia mogą jednak być otwarte hotele dla pracowników sezonowych oraz hotele robotnicze.

Co do galerii handlowych, to w obiektach o powierzchniach powyżej 2000 m.kw. obowiązuje zakaz handlu detalicznego. W galeriach mogą działać jednak m.in. apteki, sklepy spożywcze czy drogerie.

Władze zdecydowały o zamknięciu kasyn, dyskotek, basenów czy klubów nocnych. Z obostrzeniami muszą się liczyć także właścicieli lokali gastronomicznych. Restauracje mogą podawać jedzenie jedynie na wynos.

Przypomnijmy również, że cały czas obowiązują godziny dla seniorów (poniedziałek-piątek w godz. 10-12).

