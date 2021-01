32 mln zł kary dla największych siłowni w Polsce

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał osiem spółek i sześć osób fizycznych. Najwyższą karę otrzymała spółka Benefit Systems – wyniosła ona ponad 26 mln zł. Sankcje dla osób fizycznych wyniosły od ponad 40 tys. zł do ponad 302 tys. zł i wynikały ze stopnia naruszenia przepisów i zaangażowania menadżera w zmowę. Łączna wysokość kar to ponad 32 mln zł.

Postępowanie UOKiK wykazało, że spółki z branży fitness zawarły niedozwolone porozumienie, które trwało ok. pięć lat, w okresie od najpóźniej 2012 do przynajmniej 2017 roku.

"Przedsiębiorcy podzielili rynek, tak aby nie konkurować ze sobą. Kontrolę nad wykonywaniem niedozwolonego porozumienia i rolę koordynatora oraz rozjemcy między interesami klubów pełnił Benefit, który jednocześnie intensywnie budował swoją pozycję rynkową. Uczestnikom porozumienia zależało na zachowaniu silnej pozycji w miastach, w których już rozwijały działalność oraz osiągały korzyści z uczestnictwa w programie MultiSport, oferowanym na rynku przez Benefit" – czytamy w komunikacie.

Czytaj też:

UOKiK nie zgadza się na przejęcie Eurozet przez Agorę

Szef UOKiK: To uderzenie w konsumentów

– Dzięki zmowie sieci fitness nie obawiały się konkurencji ze strony innych jej uczestników w miastach, w których były już obecne. Nie musiały zatem walczyć między sobą o klienta zakresem oferty, standardem obsługi czy ceną. Oznacza to, że osoby korzystające z klubów miały ograniczoną możliwość wyboru sieci w porównaniu do sytuacji, gdyby nie doszło do niedozwolonego porozumienia. Skutki tego nieuczciwego działania i zmowy podziałowej bezpośrednio odczuli konsumenci – powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Jak wyjaśnia urząd, przy nakładaniu sankcji pieniężnych wzięto pod uwagę, że branża fitness to jeden z sektorów najbardziej dotkniętych obostrzeniami związanym z pandemią COVID-19. "W innej sytuacji kary byłyby wyższe. Spółki, którym wymierzono kary, mogą się ubiegać o ewentualne odroczenie terminu płatności kary lub jej rozłożenie na raty" – wyjaśniono.

Decyzja UOKiK nie jest prawomocna. Przysługuje od niej odwołanie do sądu.

Czytaj też:

Rząd pomoże góralom. Wicepremier podał kwotę