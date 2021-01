Dlaczego warto się zaszczepić? Premier publikuje nagranie

"Dlaczego warto się zaszczepić? Przede wszystkim dla własnego zdrowia. Ale szczepienie to także kwestia odpowiedzialności za innych – mamę, tatę, rodzeństwo, ukochanego dziadka czy babcię. Wirusa chce w ten sposób wykończyć nawet legendarny taksówkarz Jerzy Kiler, czyli Cezary Pazura. Ciekawe co na to Siara?" – napisał Morawiecki w poniedziałek na Facebooku.

Premier do wpisu dołączył krótki filmik, na którym różne osoby mówią, dla kogo się zaszczepią. Na początku młoda dziewczyn mówi do drugiej: "Zrobię to dla siostry". Jeszcze inna mówi, przysiadając się do brata: "A ja dla brata". W dalszej części kobieta, która ubiera dziecko, mówi, że zrobi to dla niego. Następnie kadr pada na starszego mężczyznę, który mówi: "Dla żony, dla dzieci, dla wnuków". W spocie pojawia się też małżeństwo z dziećmi, którzy razem mówią: "Dla nas".

Pod koniec filmiku pojawia się ambasador Narodowego Programu Szczepień aktor Cezary Pazura, który mówi: "Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa. To sprawa życia i zdrowia innych. "Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się" – podsumowuje.

Ile osób w Polsce już zaszczepiono?

W poniedziałek rządowy serwis #SzczepimySię podał, że do godziny 10.30 wykonano w Polsce 203 tys. 53 szczepienia przeciw COVID-19. Do Polski dostarczono 1 051 830 dawek. Na drugie szczepienie zabezpieczono 587 085 dawek.